18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

«Все люди смертные»: Симоньян отреагировала на информацию о покушении

19:30, 25 апреля 2022
«Все люди смертные»: Симоньян отреагировала на информацию о покушении Маргарита Симоньян
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости информацию о покушении на неё. Она сообщила, что не боится покушений, и отметила, что и дальше готова продолжать вести свою профессиональную деятельность.

Все люди смертные, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости,сказала она.

25 апреля ФСБ объявила о задержании участников запрещённой в России неонацистской организации, которые подозреваются в покушении на тележурналиста Владимира Соловьёва. При задержании, по информации силовиков, у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Позже в ФСБ заявили, что задержанные также обсуждали возможность покушения на телеведущих Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и других.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео