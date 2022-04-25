«Все люди смертные»: Симоньян отреагировала на информацию о покушении

Редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости информацию о покушении на неё. Она сообщила, что не боится покушений, и отметила, что и дальше готова продолжать вести свою профессиональную деятельность.

Все люди смертные, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости, — сказала она.

25 апреля ФСБ объявила о задержании участников запрещённой в России неонацистской организации, которые подозреваются в покушении на тележурналиста Владимира Соловьёва. При задержании, по информации силовиков, у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Позже в ФСБ заявили, что задержанные также обсуждали возможность покушения на телеведущих Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и других.