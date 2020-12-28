«Все любят поплакать»: Путин ответил на жалобы бизнеса на тяжёлую ситуацию

https://static.news.ru/photo/3562fadc-4905-11eb-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

При изучении ситуации в сфере бизнеса в России в пандемию коронавируса важны не только результаты опросов среди предпринимателей, но и анализ реальной ситуации, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым в Кремле.

Бизнес-омбудсмен поделился с Путиным результатом опроса предпринимателей о состоянии.

Здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний, — ответил глава государства.

Титов отметил, что действительно бизнес «любит поплакать иногда», но сложности действительно есть, особенно после второй волны COVID-19.

Все любят поплакать, — сказал Путин.

Встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

Также глава государства планирует поручить обдумать смягчение требований к предпринимателям по сохранению штата для получения государственной поддержки на фоне COVID-19. Так он ответил на соответствующую просьбу Титова, который рассказал, что представители компаний не могут сдерживать своих работников, желающих уволиться в нынешних условиях, а это вызывает проблемы с поддержанием численности сотрудников на уровне 90% от показателя апреля 2020-го.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спад российской экономики произошёл в меньшей степени, чем в других странах, где от проседания не спасли даже «сотни миллиардов» национальной валюты. По его мнению, эти деньги попросту «сгорели в топке», писал NEWS.ru.