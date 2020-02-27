https://static.news.ru/photo/bc5fec3e-5937-11ea-98e7-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все изменения в Конституцию в случае их одобрения в ходе общероссийского голосования вступят в силу одновременно. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в главный закон страны, член Совета Федерации Андрей Клишас.

Он уточнил, что речь в том числе идёт и о положениях, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию.

По словам сенатора, все поручения президента по поправкам, которые были даны на его встрече с рабочей группой 26 февраля, будут доработаны и внесены в Госдуму до 2 марта. Рассмотреть законопроект об изменениях в Конституцию во втором чтении депутаты должны 10-го числа, в заседании примут участие все сопредседатели рабочей группы.