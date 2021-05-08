«Все готовы обманываться»: психолог раскрыл тайны заработка в Сети

https://static.news.ru/photo/53ad016c-b116-11eb-8646-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_/

Психолог Александр Федорович рассказал, можно ли по-настоящему заработать в Сети и кто это может сделать. Эксперт в эксклюзивном комментарии NEWS.ru оценил, могла ли убитая бьюти-блогер в Екатеринбурге на самом деле зарабатывать деньги.

По словам психолога, все «шоколадно-карамельные» посты, которые публиковала Кристина Журавлёва, предположительно, убитая мужем в результате семейного конфликта, были фейком хотя бы потому, что нигде не было подтверждения «того самого» заработка. Красивые фото делались на фоне импровизированной нищеты и больших долгов хозяйки блога.

Именно так и зарабатывают в Интернете, потому что по-честному заработать невозможно никогда и ничего, это железно. Насчёт юзеров-лузеров — все готовы обманываться и делают это с большим удовольствием, потому что всем хочется присоединиться к красивой жизни. К той самой жизни, которую они рекламируют, — делает вывод психолог.

По мнению эксперта, главная идея, которую продвигают интернет-блогеры, мифична. Заработать в Интернете с лёгкостью нельзя, если ты не имеешь за душой ни образования, ни реального опыта и вся твоя жизнь сводится к хайпу.

Заработать в Сети невозможно, однозначно. Более того, продвигается идея о том, что деньги должны быть лёгкими, а единственное место, где можно легко их взять — это в банке. Поэтому все и в долгах, — говорит Федорович.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, стоит ли верить Instagram-блогерам, которые демонстрируют в соцсетях шикарную жизнь.

Красивая жизнь, которую демонстрировала в соцсетях 28-летняя бьюти-блогер Кристина Журавлёва, убитая под Екатеринбургом, на самом деле оказалась фальшью.