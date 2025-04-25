Устали от захламленного шкафа, в котором невозможно найти то, что нужно? Значит, пришла пора провести ревизию вещей и научиться грамотно использовать пространство. Рассказываем, как правильно хранить вещи в шкафу, чтобы больше никогда не испытывать проблем с уборкой.
5 лайфхаков по организации шкафа
Итак, как правильно хранить вещи в шкафу? Чтобы сохранить максимум пространства, потребуется полный пересмотр содержимого шкафов. Чтобы точно не отлынивать от наведения порядка, сбросьте все содержимое шкафа на пол. Теперь уборки не миновать, а значит, можно начинать ревизию.
Избавьтесь от ненужных вещей
Мари Кондо, известная специалистка по организации пространства, убеждена, что все вещи должны зажигать во владельцах «искры радости». А значит, первым делом стоит избавиться от вещей, которые:
- потеряли вид;
- не прижились и не используются;
- не подходят по размеру (в том числе купленные с мотивацией «вот когда похудею»).
Вещи в хорошем состоянии можно сдать в контейнер приема б/у одежды или подарить знакомым. Потрепанную одежду смело отправляйте на покой или порвите на тряпки для уборки. В итоге вещей станет меньше, а ориентироваться среди них — проще. Согласитесь, заманчиво!
Зонируйте пространство
Разделите пространство шкафа по следующим категориям:
- принадлежность (по полке на каждого члена семьи);
- частота использования (вещи, которым регулярно находится применение, должны храниться в легкодоступных местах, а редко используемые — на дальних полках);
- сезонность (с наступлением тепла уберите теплые куртки в вакуумные пакеты, а во время холодов освободите вешалки от сарафанов и легких шортов);
- назначение (храните нижнее белье отдельно от свитеров, а аксессуары — отдельно от обуви).
Используйте органайзеры
Органайзеры и разделители помогут быстро расхламить пространство. Для нижнего белья подойдут коробочки с отделениями, для ремней и галстуков — держатели, для верхней одежды и пышных платьев — чехлы. Отдельной похвалы заслуживают многоярусные плечики для рубашек и брюк, которые отлично экономят место.
Косметику и аксессуары можно хранить в прозрачных органайзерах с отделениями. Так вы всегда будете видеть, что именно находится внутри. А значит, вам не придется перебирать все шкатулки в доме.
Придерживайтесь принципа 90:10
Заполненность шкафа не должна превышать 90%. Пока у вас остается 10% свободного пространства, вы сможете легко поддерживать порядок среди вещей. И даже если вам придется срочно отправить что-то в шкаф, эта вещь не нарушит гармонию.
Ищите альтернативные места хранения
Многим помогает метод «где использую, там и храню». Следуя ему, вы можете держать нижнее белье в специальном кофре в ванной (если там достаточно места), чтобы одеться сразу после душа. А носки можно перенести в шкаф в прихожей, чтобы надевать их непосредственно перед выходом из дома.
Это была подборка действенных способов организации пространства в шкафу. Какой-то лайфхак показался вам особенно интересным? Значит, стоит непременно испытать его на практике!
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