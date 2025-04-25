Все гениальное просто: как правильно хранить вещи в шкафу

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Как правильно хранить вещи в шкафу

Устали от захламленного шкафа, в котором невозможно найти то, что нужно? Значит, пришла пора провести ревизию вещей и научиться грамотно использовать пространство. Рассказываем, как правильно хранить вещи в шкафу, чтобы больше никогда не испытывать проблем с уборкой.

5 лайфхаков по организации шкафа

Итак, как правильно хранить вещи в шкафу? Чтобы сохранить максимум пространства, потребуется полный пересмотр содержимого шкафов. Чтобы точно не отлынивать от наведения порядка, сбросьте все содержимое шкафа на пол. Теперь уборки не миновать, а значит, можно начинать ревизию.

Избавьтесь от ненужных вещей

Мари Кондо, известная специалистка по организации пространства, убеждена, что все вещи должны зажигать во владельцах «искры радости». А значит, первым делом стоит избавиться от вещей, которые:

потеряли вид;

не прижились и не используются;

не подходят по размеру (в том числе купленные с мотивацией «вот когда похудею»).

Вещи в хорошем состоянии можно сдать в контейнер приема б/у одежды или подарить знакомым. Потрепанную одежду смело отправляйте на покой или порвите на тряпки для уборки. В итоге вещей станет меньше, а ориентироваться среди них — проще. Согласитесь, заманчиво!

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Фото: Shutterstock/FOTODOM Способы хранения вещей в шкафу

Зонируйте пространство

Разделите пространство шкафа по следующим категориям:

принадлежность (по полке на каждого члена семьи);

частота использования (вещи, которым регулярно находится применение, должны храниться в легкодоступных местах, а редко используемые — на дальних полках);

сезонность (с наступлением тепла уберите теплые куртки в вакуумные пакеты, а во время холодов освободите вешалки от сарафанов и легких шортов);

назначение (храните нижнее белье отдельно от свитеров, а аксессуары — отдельно от обуви).

Используйте органайзеры

Органайзеры и разделители помогут быстро расхламить пространство. Для нижнего белья подойдут коробочки с отделениями, для ремней и галстуков — держатели, для верхней одежды и пышных платьев — чехлы. Отдельной похвалы заслуживают многоярусные плечики для рубашек и брюк, которые отлично экономят место.

Косметику и аксессуары можно хранить в прозрачных органайзерах с отделениями. Так вы всегда будете видеть, что именно находится внутри. А значит, вам не придется перебирать все шкатулки в доме.

Придерживайтесь принципа 90:10

Заполненность шкафа не должна превышать 90%. Пока у вас остается 10% свободного пространства, вы сможете легко поддерживать порядок среди вещей. И даже если вам придется срочно отправить что-то в шкаф, эта вещь не нарушит гармонию.

Ищите альтернативные места хранения

Многим помогает метод «где использую, там и храню». Следуя ему, вы можете держать нижнее белье в специальном кофре в ванной (если там достаточно места), чтобы одеться сразу после душа. А носки можно перенести в шкаф в прихожей, чтобы надевать их непосредственно перед выходом из дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как хранить вещи в шкафу: лайфхаки

Это была подборка действенных способов организации пространства в шкафу. Какой-то лайфхак показался вам особенно интересным? Значит, стоит непременно испытать его на практике!

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