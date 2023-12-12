«Все это сказки»: военэксперт объяснил провал любой новой стратегии ВСУ Военэксперт Суконкин: американский генерал не поможет ВСУ переломить ситуацию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Любая новая стратегия ВСУ на линии боевого соприкосновения (ЛБС) обречена на провал, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, визит американского генерала Антонио Агуто на Украину не изменит ситуацию для ВСУ из-за отсутствия у Киева необходимой материально-технической базы.

Любую стратегию ВСУ ждет провал, так как у Киева нет необходимой материально-технической базы. Залужный заявил, что для решения всех задач ВСУ ему нужно, как минимум, 17 млн снарядов 155-мм, а также $700-800 млрд на другие военные нужды. Им нужная такая группировка сил с примерно такой же стоимостью. Сколько Украине дали? $200 млрд? И то, не все шло на армию, — подчеркнул Суконкин.

По словам собеседника, у ВСУ также нет необходимого количества мотивированных и обученных бойцов. Эксперт добавил, что Агуто «может придумать для Киева все, что угодно, но это все сказки для украинской аудитории».

Трехзвездный генерал США может придумать для Киева все, что угодно, это все сказки для украинской аудитории. Американцы даже просто куда-то ВСУ бросить не смогут из-за огромных потерь. В некоторых бригадах ВСУ потери до 80%. Еще треть бригад прекратили упоминать в СМИ вообще, скорее всего, они не укомплектовываются, не разворачиваются. Они просто существуют в тылу с 20% личного состава, — подытожил Суконкин.