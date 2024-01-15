«Все девчонки были в него влюблены»: Бочкарев о Соломине Бочкарев: Соломин любил людей и всегда был готов прийти на помощь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Василий Бочкарев во время прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным в Малом театре

Советский и российский актер театра и кино Василий Бочкарев в ходе церемонии прощания с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным поделился своими воспоминаниями о коллеге, передает корреспондент NEWS.ru. Бочкарев рассказал об активном внимании к Соломину со стороны женского общества в годы его преподавания в театральном училище имени М. С. Щепкина.

Виктор Иванович Коршунов пригласил его преподавать в театральное училище имени Щепкина. Шестидесятый год, Юрию Мефодьевичу 27 лет — молодой, красивый, великолепный. Все наши девчонки были в него влюблены и очень его жалуют, — рассказал Бочкарев.

Актер рассказал, что неоднократно задумывался о причинах всеобщей любви к Соломину и пришел к выводу, что это вызвано его особым отношением к окружающим. Бочкарев подчеркнул, что покойный артист всегда любил людей.

Я думал, почему же такая огромная любовь к этому, с одной стороны, великому, а с другой — простому, доступному, очень нежному человеку. Секрет очень простой — он любил человека. Не просто человека, а человека и вместе с ним его время. И это он пронес через всю свою жизнь, — заявил артист.

Бочкарев добавил, что Соломин любил и «досконально знал» всех членов коллектива. Он всегда был в курсе, что происходит у человека в жизни и дома, и был готов прийти на помощь в любой момент.

Церемония прощания с Соломиным прошла на исторической сцене Малого театра. Он скончался в возрасте 88 лет 11 января, за два дня до этого его выписали из больницы после инсульта. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.