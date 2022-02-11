Все четверо участников жестокого убийства кассира «Пятёрочки» арестованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агрессия мигрантов связана с их неспособностью адаптироваться к российскому менталитету. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании Совета безопасности, добавив, что бизнес-сообщество заинтересовано в сохранении существующего положения дел.

Глава СК отметил, что проблема возрастающей преступности мигрантов не теряет актуальности на протяжении ряда последних лет. При этом он подчеркнул, что нарастающая агрессия трудовых мигрантов обусловлена как дезадаптацией приезжих к...