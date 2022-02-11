18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Все четверо участников жестокого убийства кассира «Пятёрочки» арестованы

18:23, 11 февраля 2022
Все четверо участников жестокого убийства кассира «Пятёрочки» арестованы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Решением Истринского городского суда всем четверым фигурантам уголовного дела об убийстве кассира «Пятёрочки» была избрана мера пресечения в виде ареста. Как сообщает РИА Новости, граждане Таджикистана, которых обвиняют в этом преступлении, во всём сознались.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, суд арестовал их сроком на два месяца.

В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершённых ими ранее на территории Истринского городского округа, — говорится в сообщении.

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в маcках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Иcтре через вход для разгрузки товаров и напали на директора магазина Нaталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из каcсы более 71 тысячи рублей, после чего cкрылись, но были задержаны. Вяткина в результате нападения cкончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео