Все четверо участников жестокого убийства кассира «Пятёрочки» арестованы
Александр Чеков
Александр Чеков
18:23, 11 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Решением Истринского городского суда всем четверым фигурантам уголовного дела об убийстве кассира «Пятёрочки» была избрана мера пресечения в виде ареста. Как сообщает РИА Новости, граждане Таджикистана, которых обвиняют в этом преступлении, во всём сознались.
Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, суд арестовал их сроком на два месяца.
В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершённых ими ранее на территории Истринского городского округа, — говорится в сообщении.
В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в маcках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Иcтре через вход для разгрузки товаров и напали на директора магазина Нaталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из каcсы более 71 тысячи рублей, после чего cкрылись, но были задержаны. Вяткина в результате нападения cкончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.