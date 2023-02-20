Все больше россиянок отказываются делать подарки мужчинам на 23 февраля Superjob: 40% женщин не будут дарить мужчинам подарки на 23 февраля

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40% россиянок не будут дарить мужчинам подарки на 23 февраля, свидетельствуют итоги опроса, опубликованного на сервисе SuperJob. В 2019 году эта доля россиянок составляла 24%. Средний бюджет на подарки в этом году составит 3100 рублей, что на 400 рублей больше, чем год назад.

Согласно опросу, 24% женщин готовят подарок на 23 февраля мужу, 14% — отцу, 10% — сыновьям. Подарки для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%. Самый большой подарочный бюджет оказался в Москве (в среднем 3700 рублей), Краснодаре (3600 рублей) и Красноярске, меньше всего готовы потратить жители Перми (2300 рублей).

Опрос был проведен в 365 населенных пунктах во всех округах России с 3 по 16 февраля. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что при выборе подарка ко Дню защитника Отечества важно понимать, что любит мужчина и какие у него желания. Так, тем, кто с гордостью вспоминают период в армии, можно купить подарок с военной символикой: одежду, камуфляжный кошелек или будильник с мишенью. Он продается вместе с игрушечным пистолетом, и надо попасть в цель, чтобы он перестал звонить. Не служившему человеку лучше подойдет обычный подарок, например, электроника, одежда, фонарь или зонт.