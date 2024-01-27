ВС России уничтожили командира «Белых демонов» «РВ»: в зоне СВО ликвидирован командир отряда ВСУ «Белые демоны» Яремко

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации командира отряда ВСУ «Белые демоны» Василия Яремко с позывным Ярый, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Подразделение «Белые демоны» входит в состав батальона «Карпатская сечь».

По информации авторов канала, Яремко нейтрализовали 25 января во время боестолкновений у Макеевки в Донецкой Народной Республике.

Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов раскритиковал закупку дронов для украинской армии. По его словам, беспилотники закупают технически безграмотные чиновники. Люди, ответственные за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов и приобретают технику низкого качества, добавил он. «Дилетантизм» в этой сфере зашкаливает.

До этого украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире местных телеканалов. В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час, размер составляет порядка шести метров. Устройство сделано из пуленепробиваемого материала и оснащено камерой наблюдения и спутниковой антенной.