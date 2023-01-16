Верховный суд России признал террористической организацию «М.К.У.»

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Верховный суд России признал международную организацию «Маньяки. Культ Убийств» («М.К.У.») террористической и запретил ее деятельность на территории РФ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Иск в отношении организации был подан генпрокурором России Игорем Красновым.

Суд удовлетворил иск и признал международную организацию «Маньяки. Культ Убийств» террористической, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В суде добавили, что заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на некоторых материалах по делу.

По данным Генпрокуратуры России, организация была создана на Украине. В ее основе лежит нацистская идеология, а цель состоит в создании «расово чистого государства». Члены организации пропагандируют в Сети насилие, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали учащегося колледжа, который оказался сторонником «М.К.У.» Он собирался устроить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В отношении него возбудили уголовное дело.