ВС России отбили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении РИА Новости: ВС России отбили попытки ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, которые приводит РИА Новости, наступление противника было остановлено с помощью РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Разведгруппа группировки войск «Центр» вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчету реактивных систем залпового огня «Град», — рассказал начальник пресс-центра.

Он уточнил, что ударом артиллерии уничтожена бронетехника ВСУ и личный состав подразделений, наступавших в районе населенного пункта Торское в Краматорском районе ДНР. Атаку взвода на БМП 67-й механизированной бригады украинских войск также помогли остановить дистанционные подрывы на минном поле, заключил Савчук.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные за последние сутки уничтожили до 490 бойцов ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херcонском направлениях. Кроме того, ВС России за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ.