ВС России эвакуировали трофейную машину разминирования на базе Abrams Соловьев показал кадры эвакуации трофейной машины M1150 ABV на базе Abrams

Фото: NEWS.ru

Российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на Авдеевском направлении, сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. Он также показал кадры эвакуации техники, которую вывозили три танковых тягача.

Инженерная машина разминирования на базе Abrams весит 75 тонн. Снова пришлось подрывать гусеницы, чтобы разблокировать ходовую, тащили тремя танковыми тягачами, — написал Соловьев.

На фото можно увидеть машину на трале. У нее нет части бортового экрана, одной гусеницы и нескольких опорных катков.

M1150 ABV предназначена для выполнения задач по расчистке минных полей и участков, заминированных при помощи самодельных взрывных устройств. Техника оборудована минным плугом с металлическими лыжами и системой разминирования M58 MICLIC.

До этого Соловьев представил видео, на котором запечатлена эвакуация трофейного танка Leopard 2 российскими военными. Он рассказал, что специалисты Центральной группировки войск спланировали и провели целую операцию. По словам журналиста, чтобы сдвинуть немецкий танк с места, бойцам пришлось разрывать гусеницы подрывом. Технику вывезли из зоны спецоперации в Парк «Патриот».