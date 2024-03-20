ВС РФ уничтожили в Харькове виновных в обстрелах Белгорода Лебедев: ВС РФ уничтожили в Харькове виновных в атаке на Белгород военных ГУР

Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Военные Вооруженных сил России уничтожили в Харькове сотрудников ГУР Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российская армия ударила по заводу, где находился противник.

Сегодня днем был нанесен удар по городу Харькову, по производству беспилотников. <...> Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область, — сказал он.

По сведениям Лебедева, погибли сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны. Уточняется, что в цеху, по которому был нанесен удар, производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним.

Днем 20 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв. В 11:05 по местному времени в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также предупреждение об опасности звучало в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.