ВС РФ предсказали победу, сравнимую с битвой на Курской дуге Политолог Марков: в контрнаступлении ВСУ Москва победит, как это было на Курской дуге

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сергей Марков

Российский политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru назвал подлинной и важной информацию, утечку которой допустил Пентагон. По его мнению, в Крыму серьезно относятся к намерению ВСУ перейти в наступление, поэтому Москва готовится устроить вторую Курскую битву.

У местных властей ведь есть своя информация. Думаю, командование ВС РФ выбрало тактику, какая была у Красной армии перед битовой на Курской дуге. У нас тогда было преимущество, но мы не атаковали вермахт, напротив, строили оборонительные сооружения. Подождав атаку немцев, мы разгромили их силы и пошли уверенно вперёд. Нечто похожее произойдёт и на этот раз, — подчеркнул Марков.

Политолог прежде предположил, что контрнаступление Украины намечено на конкретную дату — 1 мая.

Ранее Сергей Марков не исключил, что ВСУ пойдут в атаку в Страстную (с 10 по 15 апреля) или Пасхальную неделю (с 16 по 23 апреля). Он аргументировал свое мнение тем, что нынешняя властная группировка в Киеве ненавидит православие. Для этих людей очень важно устроить в эти святые дни максимальное кровопролитие православных русских людей, добавил политолог.