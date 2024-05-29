ВС РФ ликвидировали элитных спецназовцев ВСУ: при чем тут Гиви и Моторола

Фото: МО РФ

В Харьковской области уничтожены два спецназовца из 8-го полка ССО ВС Украины — Константин Михальчук и Денис Бей, сообщают российские военкоры. Что об этом нужно знать?

Что известно о ликвидированных спецназовцах

«8-й полк ССО, натренированный американскими и немецкими инструкторами, — одно из наиболее подготовленных воинских соединений киевского режима. Этот карательный, как его прозвали в Донбассе, полк спецназначения участвует в боях с 2014 года. Боевики, освоившие глубинную разведку и натовскую практику ДРГ, совершили немало терактов на территории республик Донбасса. По некоторым данным, именно 8-й полк ССО ВСУ причастен к убийствам командиров Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви)», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Журналист добавил, что сейчас эта элита украинского спецназа, которая в свое время обучалась по плану, разработанному заместителем командующего ССО США в Европе полковником Марком Ларошем, гибнет на севере Харьковской области, как ранее происходило в Авдеевке и Бахмуте.

Информацию о ликвидации спецназовцев подтвердил и военный эксперт Борис Рожин.

«На севере Харьковской области ликвидирован лейтенант Константин Михальчук из 8-го полка ССО и еще один эсэсошник Денис Бей. Подразделения ГУР продолжают нести тяжелые потери к северу от Харькова, так как их там используют фактически в роли штурмовой пехоты, а не по основному профилю», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Кого в последнее время ВС РФ ликвидировали в зоне СВО

27 мая Борис Рожин сообщил, что в Часове Яре ликвидирован Алексей Цыганенко из Новоархангельска, получивший награду из рук президента Украины Владимира Зеленского. Также был убит Владимир Зеленый (позывной — Спелый) из Национальной гвардии Украины, батальона охраны президента Украины. Помимо них были уничтожены Алексей Савченко, снайпер с позывным Бурый, снайпер Дарина Степаненко в Тернах, снайпер Екатерина Закорецка из Люботина.

На Донецком направлении в ходе штурма опорника был обнаружен труп иностранного военного.

«Шеврон — 2-го иностранного парашютного полка Французского иностранного легиона. Судя по всему, номер расчета легкой ротной минометной системы М224 калибра 60 мм», — написал 27 мая военкор Александр Коц.

23 мая Борис Рожин сообщил, что на Украине ликвидирован еще один грузинский легионер.

«Серго Горнакашвили убит в ходе боевых действий на Харьковском направлении. Информацию подтвердил еще один грузинский боец Вано Надирадзе. По его словам, ситуация на этом направлении остается крайне напряженной из-за интенсивных атак со стороны РФ», — отметил военный эксперт.

Также 23 мая Рожин рассказал, что актер пропагандистских роликов «Кракена» Виталий Пархома ликвидирован в Харьковской области.

«Профессиональный телохранитель до СВО охранял депутатов киевского режима», — добавил эксперт.

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