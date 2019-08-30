Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал позором размещение избирательного участка в старом троллейбусе.
Списанное транспортное средство, приспособленное под голосование на предстоящих 8 сентября выборах, он обнаружил в селе Широкое. Его фото Развозжаев опубликовал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что такой формат участков в сельской местности утверждался несколько месяцев назад. Несмотря на это, врио губернатора распорядился убрать этот троллейбус и ему подобные и вместо них поставить шатры.
Чиновник добавил, что в Широком и близлежащих сёлах не ни одного действующего бюджетного учреждения, поскольку в них уже несколько лет идёт ремонт. Он заверил, что ситуация будет исправлена.
Как писал News.ru Развожаев приступил к исполнению своих обязанностей в июле, сменив ушедшего в отставку Дмитрия Овсянникова. Выборы губернатора Севастополя намечены ва 2020 год.