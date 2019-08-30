https://static.news.ru/photo/3d1c44ae-cb34-11e9-aa79-fa163e074e61_660.jpg Михаил Развожаев Фото: sev.gov.ru

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал позором размещение избирательного участка в старом троллейбусе.

Списанное транспортное средство, приспособленное под голосование на предстоящих 8 сентября выборах, он обнаружил в селе Широкое. Его фото Развозжаев опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такой формат участков в сельской местности утверждался несколько месяцев назад. Несмотря на это, врио губернатора распорядился убрать этот троллейбус и ему подобные и вместо них поставить шатры.

Чиновник добавил, что в Широком и близлежащих сёлах не ни одного действующего бюджетного учреждения, поскольку в них уже несколько лет идёт ремонт. Он заверил, что ситуация будет исправлена.

Как писал News.ru Развожаев приступил к исполнению своих обязанностей в июле, сменив ушедшего в отставку Дмитрия Овсянникова. Выборы губернатора Севастополя намечены ва 2020 год.