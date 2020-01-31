https://static.news.ru/photo/87d5c3ee-43f7-11ea-9532-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Space Agency/Svetlov Artem/CC BY-SA 3.0-igo/Wikimedia

Власти Амурской области организуют 1 февраля временный коридор для возврата российских туристов из Китая. Он будет работать на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ.

В китайском городе сейчас находится не менее 250 россиян. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Коридор для перехода будет работать на китайской стороне 1 февраля с 14:00 (08:00 мск) до 16:30 (10:30 мск).

Ранее NEWS.ru сообщал, что граждане КНР и вернувшиеся из Китая туристы направили в управление Роспотребнадзора по Свердловской области жалобы на недопуск на работу, в школы, детсады, отели и кафе. По данным ведомства, хозяйствующие субъекты не получали подобных указаний, как и требования о наличии у граждан справок и результатов медосмотра.