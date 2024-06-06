«Врагу не понравится»: Соловьев об ответе России на удары западных ракет Соловьев: Россия отправит ракеты туда, куда потребуется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Россия отправит ракеты туда, куда потребуется, заявил NEWS.ru журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление президент РФ Владимира Путина о возможном ответе Москвы на поставку Киеву западного оружия для ударов по территории РФ. По его словам, противнику наш ответ совсем не понравится.

И ракеты отправим туда, куда потребуется. Врагу не понравится, —отметил он.

Кроме того, Соловьев высоко оценил интервью профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором они затронули тему противостояния России и НАТО. Телеведущий отметил, что хорошо знает и Сакса, и Карлсона. Он назвал их «большими умницами».

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств сказал, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что РФ может поставить свое оружие в те регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет раскрывать страны, которым Москва готова поставить оружие. По его словам, все необходимое до него сказал Путин.