«Врагу не понравится»: Соловьев о наградном оружии Соловьев рассказал о наградном оружии, которым хорошо владеет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в комментарии корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что имеет наградное оружие, в том числе, западного производства. По его словам, он хорошо им владеет и «врагу это не понравится».

У нас по закону нельзя владеть трофейным оружием, но среди наградного, которое у меня есть, много производства западного. Я его не затрофеил, но был им награжден. Владею им хорошо, врагу не понравится, — сказал Соловьев.

Также на полях ПМЭФ журналист выразил мнение, что человечество вступило в эпоху длинных войн и противостояние России и Украины продлится долго. Поэтому, отметил он, оборонно-промышленный комплекс РФ будет работать по нарастающей.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что украинский конфликт достаточно быстро закончится, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие киевским властям. По его словам, противостояние при таком раскладе завершится через несколько месяцев. Глава государства уточнил, что такую же позицию он высказал в письменной форме президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.