«Враг моего врага — мой друг»: политолог о симпатиях к Путину в мире Политолог Лидовской: Путина рассматривают как лидера сопротивления глобализму

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин давно стал символом сопротивления либеральному фашизму глобалистов, сообщил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, неудивительно, что губернатор Техаса Грег Эбботт испытывает симпатии к российскому лидеру.

Все, кто не хочет гегемонии либеральных глобалистов-фашистов — в Китае, Индии, арабском мире, даже в США, под США я имею в виду «старую добрую Америку», — воспринимают Россию как лидера сопротивления, первой на деле открыто выступившей против глобалистов. Потом уже к нам присоединились другие страны, БРИКС укрепился. Получается, работает схема «враг моего врага — мой друг». Республиканцы против Байдена, им нужно выигрывать выборы, для них Байден выглядит на фоне Путина бесславно, — заявил Лидовской.

Он добавил, что в этом случае Эбботт будет единомышленником руководителя любой китайской провинции или индийского штата, если они готовы противостоять глобализму. При этом они будут рассматривать Путина как лидера сопротивления.

В этом и сила России, — резюмировал политолог.

Напомним, Эбботт заявил о готовности к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его уточнению, даже в таком случае местные власти продолжат работу над возведением барьеров. Губернатор выразил надежду, что разногласия прекратятся, когда к власти после выборов придет новый президент США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны.