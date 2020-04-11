Врачи заподозрили коронавирус у умершей в Мурманске пенсионерки

https://static.news.ru/photo/b404cb04-7c14-11ea-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

В Мурманске у скончавшейся 67-летней пенсионерки подозревают COVID-19.

У неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти, — цитирует «Интерфакс» сообщение оперативного штаба региона.

Отмечается, что у погибшей имелись сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет. Окончательный результат будет известен после проверки в федеральной лаборатории, однако реанимация и пульмонологическое отделение больницы, где находилась женщина, закрыты на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что в инфекционной больнице Москвы умерла 79-летняя пенсионерка. Перед смертью у неё успели взять анализы на коронавирус. Результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Пенсионерка почувствовала ухудшение состояния 13 марта. Она обратилась к врачам, которые диагностировали у неё признаки ОРВИ, пневмонию и госпитализировали в городскую больницу. У женщины был сахарный диабет, что ухудшало её самочувствие. От лечения она отказалась.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.