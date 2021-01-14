Врачи заметили улучшение состояния госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/c4f2bca4-5685-11eb-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи клинической больницы № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии госпитализированной с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих.

По словам медиков, артистке стало немного лучше.

Всё хорошо. Всё примерно так же. Улучшение есть, — сообщили ТАСС в клинике.

С 12 января Фрейндлих начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Актриса находится сейчас в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. До поступления в медучреждение она неделю лечилась дома. 4 января наметилась небольшая положительная динамика, а 8 января компьютерная томография показала уменьшение степени поражения лёгких.

Алиса Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней были госпитализированы дочь Варвара и внучка Анна.

На днях врачи выписали из больницы народного артиста СССР Олега Басилашвили, которого госпитализировали с коронавирусом. Он был госпитализирован 2 января. У 86-летнего актёра выявили COVID-19, его вместе с женой направили в городскую больницу № 40, писал NEWS.ru.