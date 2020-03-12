https://static.news.ru/photo/fcc686ee-64f8-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yuge/Global Look Press

Медики сообщили о ещё одном способе заражения коронавирусом. В Малайзии найден больной, который не выезжал за пределы страны и не контактировал с носителями вируса.

В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат, — заявил гендиректор эпидемиологического департамента малайзийского минздрава Нур Хишшама Абдуллу.

Он утверждает, что медики столкнулись со случаем спорадического заражения. В данный момент проводится расследование. В ходе него врачи попытаются найти первоисточник заражения. передаёт URA.RU.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 120 тысяч человек. От болезни умерли более 4 тысяч пациентов. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.