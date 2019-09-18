https://static.news.ru/photo/c23bfb8a-dab0-11e9-8a66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Медики определились с тем, как будут лечить актрису Анастасию Заворотнюк. Уже неделю она находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы.

В первую очередь доктора применят антибактериальную терапию, а также терапию, направленную на коррекцию отёка мозга. Кроме того, артериальное давление поддерживается с помощью специальных препаратов. Таким образом, артистке проводят инфузионную терапию, сообщает Mash.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней артистки возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

В среду, 18 сентября, пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что она вышла из комы и пошла на поправку, писал News.ru.