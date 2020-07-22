Врачи в Москве вылечили ещё 1168 человек от коронавируса

https://static.news.ru/photo/11596454-cbe8-11ea-8e62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшие сутки ещё 1168 человек были выписаны из больниц по выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 июля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь количество вылечившихся от COVID-19 горожан достигло отметки в 172 939 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации, — цитирует ТАСС заммэра.

Ракова подчеркнула, что вылечившийся москвич может стать донором плазмы. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

Ранее стало известно, что пандемия унесла в Москве за сутки жизни 17 пациентов, общее число умерших достигло 4331.

Как передавал NEWS.ru, заболевание, вызванное COVID-19, унесло жизни ещё 19 пациентов в Москве, сообщили в оперативном штабе.