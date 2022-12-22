Врачи в Донецке отказались делать операцию Рогозину из-за ее сложности Помощник: врачи отказались делать операцию раненому Рогозину в Донецке из-за ее сложности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Помощник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина заявил, что в Донецке и Ростове-на-Дону врачи не решились проводить операцию его раненому начальнику из-за ее сложности. По его словам, Рогозина перевезут в Москву, сообщает РИА Новости.

Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей, — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Рогозин с группой военных советников 21 декабря попал в Донецке под обстрел украинских войск. Он был ранен осколком в позвоночник.

Ранее Дмитрия Рогозина доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. В больнице ему собирались оказать необходимую медицинскую помощь. Вместе с Рогозиным в лечебное заведение были отправлены еще два человека, которые пострадали во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке.