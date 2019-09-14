Фото: Анна Сергеева/РИА Новости

Медики диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк примерно полгода назад. Всё это время она боролась с болезнью, но лечение не принесло желаемых результатов.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдала от головных болей и тошноты по утрам, но считала это симптомами отравления или стресса. Онкологи, к которым актриса обратилась слишком поздно, диагностировали глиому, передаёт «Московский комсомолец».

По данным издания, химиолучевая терапия не принесла желаемых результатов, после чего Заворотнюк уехала лечиться за границу. Однако методы зарубежных врачей также не помогли, и артистка вернулась в Россию. Знаменитость обращалась в онкологический центр имени Блохина и НИИ нейрохирургии имени Бурденко, но специалисты сообщили ей, что операция возможна лишь в паллиативных целях.

Около недели назад женщина приехала в частную московскую клинику. Приём гормональных препаратов привёл к отёкам и лишнему весу. Медики отметили у пациентки нарушение походки, что свидетельствует о прогрессировании опухоли. Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме, её окружают родные и близкие.

О тяжёлом состоянии актрисы стало известно 13 сентября текущего года. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. На следующий день медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.

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