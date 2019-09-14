https://static.news.ru/photo/3a0c5bbe-d719-11e9-a275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Сергеева/РИА Новости

Медики диагностировали опухоль головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк примерно полгода назад. Всё это время она боролась с болезнью, но лечение не принесло желаемых результатов.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдала от головных болей и тошноты по утрам, но считала это симптомами отравления или стресса. Онкологи, к которым актриса обратилась слишком поздно, диагностировали глиому, передаёт « Московский комсомолец ».

По данным издания, химиолучевая терапия не принесла желаемых результатов, после чего Заворотнюк уехала лечиться за границу. Однако методы зарубежных врачей также не помогли, и артистка вернулась в Россию. Знаменитость обращалась в онкологический центр имени Блохина и НИИ нейрохирургии имени Бурденко, но специалисты сообщили ей, что операция возможна лишь в паллиативных целях.

Около недели назад женщина приехала в частную московскую клинику. Приём гормональных препаратов привёл к отёкам и лишнему весу. Медики отметили у пациентки нарушение походки, что свидетельствует о прогрессировании опухоли. Сейчас Заворотнюк находится в медикаментозной коме, её окружают родные и близкие.

О тяжёлом состоянии актрисы стало известно 13 сентября текущего года. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. На следующий день медики диагностировали у неё парез. По некоторым данным, у знаменитости парализована правая часть тела.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни Заворотнюк. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.