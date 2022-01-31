Врач связала рост заражений COVID среди детей со скорым окончанием пандемии

Рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних в связи с распространением штамма «омикрон» может свидетельствовать о том, что пандемия постепенно идёт на спад, считает заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей. Её коллега из Санкт-Петербурга Светлана Баннова отмечает, что дети намного быстрее справляются с болезнью, чем в предыдущие «волны» COVID-19, передаёт РИА Новости.

Я не думаю, что в эту волну мы будем видеть какие-то сверхъестественные осложнения после новой коронавирусной инфекции, которые существенно отличаются от других. <...> Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других <...> привычных <...> респираторных инфекций, — сказала Дондурей.

По её мнению, новая коронавирусная инфекция «становится больше детской», и вполне возможно, что это приведёт к завершению пандемии после того, как дети переболеют и у них сформируется иммунитет.

В свою очередь завотделением для детей с COVID-19 с палатами реанимации и интенсивной терапии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова заявила, что среди маленьких пациентов есть переносящие заболевание в лёгкой форме, что позволяет учесть непредсказуемость течения инфекции. По словам врача, дети «намного быстрее справляются и намного быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице нарастят коечный фонд для лечения детей, заразившихся коронавирусом. С этой целью для приёма таких пациентов перепрофилируют корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского.

По словам Раковой, заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков заметно выросла из-за распространения «омикрона». Кроме того, ежедневно растёт число госпитализируемых несовершеннолетних.