Врачи спасли школьника после смертельного ранения гарпуном

Врачи Педиатрического университета в Санкт-Петербурге спасли 16-летнего подростка, раненного гарпуном в живот. Об этом сообщил портал «Доктор Питер».

Школьник пострадал на одной из загородных баз в Валдайском районе Новгородской области. Компания девятиклассников, празднуя окончание учебного года, заряжала гарпун для подводной охоты, и тот выстрелил.

Ранение само по себе смертельное. Если бы началось кровотечение в свободную брюшную полость, то ребёнок погиб бы менее чем за час из-за массивной кровопотери, — рассказал главный детский хирург Ленинградской области Андрей Иванов.

В Педиатрический университет пациента доставили вертолётом, после того как остановили кровотечение в Валдайском филиале Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л. Г. Соколова.

Подросток полтора месяца пробыл в реанимации. Его выписали из больницы.

Ранее стало известно, что в США восьмилетний мальчик во время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю.