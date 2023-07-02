Врачи спасли пенсионера, у которого началось поражение мозга от укуса клеща Врачи в Екатеринбурге спасли пенсионера, у которого началось поражение мозга от укуса клеща

Врачи в Екатеринбурге спасли 65-летнего местного жителя с подтвержденным вирусным клещевым энцефалитом, сообщает информационный портал Свердловской области. По словам авторов, у мужчины началось поражение головного и спинного мозга. Он провел в реанимации около 10 дней, сейчас он проходит курс реабилитации.

У 65-летнего мужчины не было прививки от этой опасной инфекции [вирусного клещевого энцефалита], тяжелое течение заболевания с поражением головного мозга потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Благодаря усилиям медиков спустя месяц житель Екатеринбурга может самостоятельно передвигаться и уже проходит реабилитационное лечение, — говорится в сообщении.

Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая. В тот же день он пошел в травмпункт, где ему удалили насекомое и ввели иммуноглобулин. 23 мая, спустя 17 дней, у больного появились лихорадка, астения и боли в мышцах. Через три дня он был госпитализирован с подтвержденным вирусным клещевым энцефалитом. Суммарно за его жизнь боролись больше месяца, 10 дней он провел в реанимации.