Врачи спасли пациента с коронавирусом переливанием крови с антителами

https://static.news.ru/photo/2ea28e6e-840d-11ea-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель столицы Александр Кутузов, переболевший коронавирусом, рассказал, как врачи спасли его жизнь. Для этого медики сделали пациенту переливание крови с антителами к инфекции.

С первых дней мужчина попал в реанимацию НИИ Склифосовского, ему ничего не помогало. Ни противовирусные препараты, ни антибиотики не могли справиться с развившейся у больного двусторонней пневмонией, пишет KP.RU.

Медики решили сделать пациенту переливание крови с антителами к вирусу, но изначально сам Кутузов отказывался от этого. Больной боялся заразиться ВИЧ. Но после того, как его заверили, что донорская кровь обязательно проверяется и на ВИЧ, и на гепатит, пациент согласился на процедуру.

После первой же процедуры больной почувствовал себя лучше, а через неделю его уже выписали из больницы. Сейчас он сам планирует стать донором и призывает всех серьёзно относиться к своему здоровью. Донором плазмы в этом случае может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который уже переболел коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан считает, что переливание донорской плазмы крови с антителами, скорее всего, не поможет пациентам с COVID-19 в критическом состоянии. Каплан отметил, что это долгий процесс, который сначала требует подтверждения того, что донор действительно переболел COVID-19.