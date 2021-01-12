Врачи спасли беременную россиянку с полным поражением лёгких

https://static.news.ru/photo/d2fde094-54c3-11eb-bc20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беременную пациентку с коронавирусной инфекцией и стопроцентным поражением лёгких вылечили в Иркутском городском перинатальном центре. Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 2 городского перинатального центра Галина Шкандрий.

Жительница Иркутска заразилась COVID-19 на 32-й неделе беременности. Обследование показало полное поражение лёгких. Медики сделали ей кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка, который мог получить недостаточно кислорода. На свет появилась здоровая девочка, а её маму увезли в реанимационное отделение. По признанию врачей, шансов на исцеление было немного — пациентка два месяца провела с искусственной вентиляцией лёгких.

В том, что пациентка выздоровела, заслуга всего отделения врачей, медсестёр, санитарок, администрации. Нам доставляли все необходимые препараты по первому требованию. Вчера пациентка выписалась, — цитирует Шкандрий РИА Новости.

В настоящее время врачи продолжат контролировать состояние женщины, потому что ей требуется длительная реабилитация.

Ранее заслуженный врач России профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал о правилах восстановления лёгких, повреждённых COVID-19. Он отметил, что важно правильно питаться, включая белковую пищу. По словам Карабиненко, восстановление лёгких — процесс очень индивидуальный. У одних пациентов он продвигается быстрее, у кого-то — медленнее. Скорость восстановления лёгких также зависит от того, насколько сильно они были поражены заболеванием.

Карабиненко подчеркнул, что если человек будет жить нормальной полноценной жизнью, правильно питаться и иметь регулярные и умеренные физические нагрузки, то организм восстановится сам, отрегулирует этот процесс. Важно, отметил он, не сидеть на диетах, отказываясь от одного типа продуктов в пользу других, писал NEWS.ru.