Состояние народной артистки СССР Галины Волчек, которая была госпитализирована с воспалением лёгких, ухудшилось.
По данным Telegram-канала Mash, у художественного руководителя театра «Современник» начались осложнения на сердце и почках. Уточняется, что также у Волчек развилась атрофия мозга и отекли нижние конечности.
Как ранее писал NEWS.ru, 25 декабря пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова сообщила, что информация о резком ухудшении состояния Галины Волчек, не соответствует действительности. В СМИ появлялась информация, что народная артистка СССР впала в кому.
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