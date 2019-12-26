https://static.news.ru/photo/7dafc83e-27ef-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Состояние народной артистки СССР Галины Волчек, которая была госпитализирована с воспалением лёгких, ухудшилось.

По данным Telegram-канала Mash, у художественного руководителя театра «Современник» начались осложнения на сердце и почках. Уточняется, что также у Волчек развилась атрофия мозга и отекли нижние конечности.

Как ранее писал NEWS.ru, 25 декабря пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова сообщила, что информация о резком ухудшении состояния Галины Волчек, не соответствует действительности. В СМИ появлялась информация, что народная артистка СССР впала в кому.