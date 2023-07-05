Стало известно о состоянии пострадавшего в драке с юристом Понасенкова РЕН ТВ: врачи оценивают состояние пострадавшего в драке с юристом Понасенкова как критическое

Фото: Cергей Петров/NEWS.ru

Директор юридической компании Олег Дибров, пострадавший в результате конфликта с юристом блогера и историка Евгения Понасенкова (признан Минюстом РФ иноагентом) — Рамисом Зариповым, находится в критическом состоянии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Собеседник уточнил, что мужчина находится в коме и полностью дезориентирован.

Источник телеканала отметил, что врачи не видят в состоянии бизнесмена положительной динамики и дают отрицательные прогнозы по выздоровлению, поскольку шансы на выживание после подобных травм невелики. При этом собеседник подчеркнул, что медики продолжают борьбу за жизнь Диброва.

Telegram-канал SHOT сообщает, что у бизнесмена усиливается пневмония, а в правом легком появилась жидкость. Ранее канал сообщал, что Диброву провели трепанацию черепа — это позволило немного стабилизировать состояние, но отек головного мозга не спадает.

Драка произошла 6 июня. Дибров подошел к Понасенкову и Зарипову, когда они гуляли по столице. Как рассказал Понасенков, «грязный и брюхатый алкаш» начал оскорблять мужчин, после чего его друг оттолкнул навязчивого прохожего: тот упал, ударился головой и оказался в реанимации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что 55-летнего юриста потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем.