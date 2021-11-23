Врачи сообщили о появлении новых симптомов COVID-19 у детей

Врачи Курганской области обнаружили у детей новые симптомы заражения коронавирусом. По их словам, у детей на фоне инфекции могут появиться сыпь, боль в суставах, воспаление слизистых, а также температура и кашель. Все эти симптомы говорят о тяжёлом течении болезни. Об этом URA.RU сообщила замглавврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова.

Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не поддаётся действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул, — рассказала Ларионова.

Как отметила специалист, все эти симптомы говорят о тяжёлом течении болезни. Она советует вовремя начинать лечение болезни у детей, а также прививать их от гриппа. По её словам, исследования показывают, что вакцинированные дети легче переносят вирусные инфекции, а также у них реже возникают осложнения, приводящие к пневмониям и бронхитам.

Как пояснил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев, иммунную систему ребёнка нужна обучить адекватно отвечать. Для этого, по его словам, существует два способа — либо ребёнок постоянно болеет, либо ему делают прививку.

Сигидаев подчеркнул, что раньше медики говорили, что дети практически не болеют коронавирусом, но теперь они болеют много, в соседних регионах уже есть больные дети на ИВЛ.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что коронавирус может грозить жизни и здоровью как старших детей, так и детей младшего возраста. Специалист объяснил важность создания вакцины от COVID-19 для несовершеннолетних тем, что необходимо закрывать и эту часть популяции.