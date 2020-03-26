https://static.news.ru/photo/6fdfa2d2-6e95-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников скорой помощи Владимира не снабдили специальными костюмами для защиты от коронавируса. Медики отказались выходить на работу к пациентам с симптомами ОРВИ без спецодежды.

Врачи уверены, что начальство скрывает от них документ с рекомендациями по ношению спецкостюмов, так как в нём защитной одеждой считаются халаты и маски. При этом маски не могут защитить человека и необходимы респираторы, передаёт РЕН ТВ слова одной из медработников.

Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм [с респиратором]. Был вызван старший врач, на меня написали докладную, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора, — рассказала другой специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Совета Федерации Матвиенко порекомендовала членам Совфеда старше 65 лет уйти на домашний карантин во исполнение распоряжения московских властей. При этом она отметила, что это не касается сенаторов, входящих в состав руководства палаты.

На сегодняшний день в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 163 новых случая. Число выздоровевших увеличилось до 29 человек.

В мире коронавирусом заразились более 424 тысяч человек. От заболевания скончались 18,9 тысячи, выздоровели свыше 109 тысяч человек.