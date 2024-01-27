Врачи рассказали, сколько чая нужно выпивать в день для продления жизни Lancet: три чашки чая в день способны замедлить старение

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При регулярном употреблении чай способен замедлить механизм старения, сообщается в The Lancet Regional Health. Отмечается, что для этого в день нужно выпивать не меньше трех чашек этого напитка.

Такие выводы сделали ученые на основе анализе данных почти 14 тысяч жителей Китая и Великобритании. Наблюдение за участниками эксперимента велось на протяжении двух лет. Ученые фиксировали какой сорт чай они любят, как часто его пьют. При этом оказалось, что сорт чая особого значения не имеет - главное пить напиток регулярно, но в умеренном количестве.

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