https://static.news.ru/photo/65e5477c-45ab-11ea-be29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Забайкалье рассказали детали госпитализации пациента с диагнозом «коронавирус». Как сообщили в правительстве региона, больного для полной изоляции от других пациентов поместят в специальный бокс, где он будет находиться до конца лечения.

Специалисты больницы консультируются с федеральными коллегами и обеспечивают рекомендуемый в таких случаях курс лечения и профилактики, — отметили в краевом правительстве.

У госпитализированного гражданина КНР регулярно берут анализы крови. Он находится под постоянным наблюдением медиков, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.