В Забайкалье рассказали детали госпитализации пациента с диагнозом «коронавирус». Как сообщили в правительстве региона, больного для полной изоляции от других пациентов поместят в специальный бокс, где он будет находиться до конца лечения.
Специалисты больницы консультируются с федеральными коллегами и обеспечивают рекомендуемый в таких случаях курс лечения и профилактики, — отметили в краевом правительстве.
У госпитализированного гражданина КНР регулярно берут анализы крови. Он находится под постоянным наблюдением медиков,
Ранее, как писал NEWS.ru, гражданин Китая Ван Юньбинь, у которого медики диагностировали коронавирус, пожаловался на качество медобслуживания в России. По его словам, о том, что он болен, он узнал из китайских новостей, а получить какую-либо информацию от врачей ему не удалось. Мужчина переживает, что если ему потребуется экстренная помощь, в больнице не смогут своевременно оказать её.
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