Врачи рассказали о спасении беременной женщины с тяжёлой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/2783dd72-5572-11eb-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развёрнутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки со стопроцентным поражением лёгких.

Оксана Шеломенцева поступила в больницу на 32-й неделе беременности с тяжёлой формой COVID-19. В течение недели медики пытались стабилизировать состояние женщины, но ей становилось всё хуже. В результате было решено провести кесарево сечение.

На КТ лёгкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребёнок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода, — рассказала"Российской газете" заведующая реанимацией Галина Шкандрий.

Родившуюся девочку отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребёнок здоров, однако самой роженице стало хуже, её поместили в реанимацию. Врачи-инфекционисты давали неутешительный прогноз. По их словам, с таким поражением лёгких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью пациенты не выживают.

Но постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток её выписали.

Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда, — отметила Шкандрий.

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