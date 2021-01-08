Врачи рассказали о состоянии здоровья Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/e92a143a-533a-11eb-8e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих стабильно, она выполняет все предписания врачей и даже занимается лечебной физкультурой. Об этом сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова ФМБА, куда артистка была госпитализирована 25 декабря в связи с коронавирусом.

Состояние Фрейндлих — стабильное, без изменений. Она усиленно занимается ЛФК и очень старается, — сообщили РИА Новости в центре им. Соколова.

Актриса находится сейчас в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. До поступления в медучреждение она неделю лечилась дома, потом её госпитализировали в тяжёлом, но стабильном состоянии. 4 января наметилась небольшая положительная динамика, а 8 января компьютерная томография показала уменьшение степени поражения лёгких.

В центре также уточнили, что актриса активно общается с дочерью, которую госпитализировали вместе с ней и которая уже готовится к выписке.

Как писал NEWS.ru, накануне врачи выписали из больницы народного артиста СССР Олега Басилашвили, которого госпитализировали с коронавирусом. Он продолжит лечение в домашних условиях. Как сообщили в Большом драматическом театре им. Товстоногова, Алиса Фрейндлих пока остаётся на стационарном лечении.

Басилашвили был госпитализирован 2 января. У 86-летнего актёра был выявлен COVID-19, его вместе с женой направили в городскую больницу № 40.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней были госпитализированы дочь Варвара и внучка Анна.