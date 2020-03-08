Трое госпитализированных из-за утечки хлора в кемеровском бассейне «Сибирь» чувствуют себя хорошо. Признаков отравления у них не выявлено.
Отмечается, что утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды, из бассейна были эвакуированы 30 человек. Трое из них были госпитализированы.
На этапе стационара у троих поступивших признаков отравления не выявлено, —
цитируетРИА Новости пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.
NEWS.ru сообщал, что семь детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились в бассейне Перми. По предварительным данным, причиной отравления мог стать попавший в воду реагент.
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