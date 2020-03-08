https://static.news.ru/photo/f98b03f4-6153-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Бассейн «Сибирь» КемГУ | Кемерово/vk.com

Трое госпитализированных из-за утечки хлора в кемеровском бассейне «Сибирь» чувствуют себя хорошо. Признаков отравления у них не выявлено.

Отмечается, что утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды, из бассейна были эвакуированы 30 человек. Трое из них были госпитализированы.

На этапе стационара у троих поступивших признаков отравления не выявлено, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф Антона Дужика.

NEWS.ru сообщал, что семь детей в возрасте от 3 до 13 лет отравились в бассейне Перми. По предварительным данным, причиной отравления мог стать попавший в воду реагент.