Врачи рассказали о смерти не попавшего в больницу петербуржца

https://static.news.ru/photo/d4f4400c-e180-11ea-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга, умерший в Мариинской больнице, до этого сам попросил выпустить его из стационара, хотя медики его отговаривали. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Молодой человек попал в Мариинскую больницу с травмами головы, но несмотря на запрет врачей ушёл в магазин. После этого парень не смог якобы попасть обратно из-за того, что его не пускали охранники. Они просили его предъявить доказательства того, что он является пациентом стационара, но он решил уйти домой.

Медики его не отпускали, умоляли остаться, но им не удалось его уговорить. Он покинул стационар по собственному желанию. Он не просто покинул больницу, а подписал заявление о том, что он в курсе последствий. И потом где-то какое-то количество времени он находился вне стационара... На следующий день из дома его повторно доставили в больницу в более тяжелом состоянии, он попал в реанимацию. И врачи ничего не смогли сделать, потому что он должен был после того, как его привезли в первый раз, находиться в больнице, — рассказал собеседник РИА Новости.

В Мариинской больнице также рассказали, что организацию обслуживает охранное предприятие «Евроохрана», а по факту действий его сотрудников проводится служебная проверка. Представитель больницы также пояснил, что у охранников есть «строгий протокол, кого пропускать, когда и как». В медучреждении подчеркнули, что искренне соболезнуют родственникам погибшего пациента.

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