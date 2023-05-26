Врач рассказал, когда восстановится здоровье Прилепина Врач рассказал, что на восстановление здоровья Прилепина потребуется не менее полугода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

На восстановление здоровья российского писателя и политика Захара Прилепина, выжившего после покушения украинских диверсантов, потребуется не менее полугода, сообщает KP.RU со ссылкой на специалиста ФМБА России, участвующего в процессе реабилитации. Он рассказал, что Прилепин перенес несколько сложносоставных операций.

Как минимум полгода он будет находиться в лежачем положении, если все пойдет более-менее благополучно. На каждой ноге по несколько переломов, есть и двойные. Полностью раздроблена пятка. Но самое тяжелое — позвоночник, — подчеркнул медик.

По информации издания, политик получил 12 переломов различной тяжести, в том числе девять переломов ног, а также переломы грудины и позвоночника, травму легких и сотрясение мозга. Для лечения Прилепина используются аппараты Илизарова, помогающие срастить костные переломы.

Внедорожник «Ауди», которым управлял офицер Росгвардии, писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин, был взорван при выезде из деревни Ярки в Нижегородской области 6 мая 2023 года. Погиб ближайший соратник политика — друг семьи и личный охранник Александр Шубин.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что Захар Прилепин «бодр, насколько это возможно», но прогнозов по его выписке пока нет.