Врачи рассказали, как справляться с осложнениями при COVID-19

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Группа врачей сообщила, как помочь заболевшим коронавирусом справиться с осложнениями. Риск осложнений максимально высок у пожилых пациентов. Об этом сообщил сайт телеканала «360».

Главный риск при коронавирусе — обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Инфекция может спровоцировать тромбоз, а к нему склонны пациенты с гипертонической болезнью, заболеваниями сердца, сосудов, почек и с сахарным диабетом.

Поэтому врачи и в обычной жизни назначают им кроворазжижающие препараты. Вирус сам по себе выделяет в кровь вещество, которое вызывает повышенное тромбообразование, — рассказал главный врач центральной городской больницы в Домодедово Андрей Осипов.

Пожилым пациентам часто назначают антибиотики для борьбы с обострением хронических заболеваний. Сам коронавирус антибиотиками не лечится. Но подбирать препараты и дозу обязательно должен врач.

Частым осложнением является нарушение работы кишечника, и это может привести к проблемам с другими системами организма.

Чтобы восстановить микрофлору, требуются пробиотики, которыми заново заселяют кишечник. Восполнить дефицит минералов и солей помогают лекарства «Регидрон» и «Ионика». Благодаря им поддерживается электролитический баланс, — рассказала врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Ранее учёные выявили симптомы затяжной болезни после заражения коронавирусом. Основными проблемами оказались помутнение сознания, усталость, ухудшение слуха и зрения, тахикардия и галлюцинации.