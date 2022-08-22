Врач рассказала, как снизить негативное влияние смога на организм Врач Малиновская посоветовала надевать на улице маску или респиратор из-за смога

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Завотделением восстановительного лечения Видновской больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, как снизить негативное влияние смога на организм изданию «Подмосковье сегодня». По ее словам, лучше всего в такое время сидеть дома, а если необходимо выйти, стоит надеть маску или респиратор.

Вдыхание смога чревато психосоматическими изменениями в организме – у людей могут появиться панические атаки, ощущения нехватки воздуха, бронхоспазма. В таких случаях многие обращаются к врачу, на приеме у которого выясняется, что испытываемые симптомы не физиологической природы, — отметила врач.

Медик также рекомендовала чаще проводить влажную уборку, на окна повесить влажную марлю, включать кондиционер или увлажнитель воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что запах дыма и гарь от пожаров в соседних от Москвы областях продержатся в столице до конца рабочей недели. По словам метеоролога, ликвидация пожаров также не поможет москвичам спастись от смога. Это происходит из-за того, что ветер дует в юго-восточном направлении, в связи с чем жители Москвы хоть и не так часто, но будут чувствовать неприятный запах.