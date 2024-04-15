Врачи рассказали, как появляется расстройство пищевого поведения Центр общественного здоровья: причиной РПП может быть недостаток любви

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Человек может начать переедать из-за недостатка любви и душевного спокойствия, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. По словам специалистов, в таких случаях необходимо обратиться к психологу, потому что, просто ограничив количество еды, похудеть не получится.

Когда человек заедает стресс, еда становится успокоительным, отметили медики. При таком виде РПП одержимость едой заглушает другие проблемы. Однако еда может не только вызывать спокойствие, но и провоцировать зависимость. Если человек хочет избавиться от стресса и начинает переедать, он набирает лишние килограммы, у него появляется чувство вины и тревога из-за набранного веса.

Врачи объяснили, что существует нервная анорексия, когда человек сильно ограничивает потребление пищи из-за деформированного представления о своем теле, и нервная булимия, когда человек много ест, а потом насильно очищает свой организм, например таблетками. Также отмечают компульсивные переедания, когда человек за очень короткое время неконтролируемо потребляет огромное количество пищи.

Медики добавили, что к симптомам, которые говорят о расстройстве пищевого поведения относятся: повышенная утомляемость, слабость, потеря веса, чувствительность к жаре или холоду, снижение либидо, хроническая сухость во рту, охриплость, паротит и глоссит.

Ранее психотерапевт Диана Генварская рассказала, что несмотря на то что РПП считается у психиатров трудноизлечимым заболеванием сродни наркомании, шанс на выздоровление у пациента все же есть. Чтобы излечиться от болезни, нужно научиться правильно расслабляться, а также посещать группы психологической поддержки.