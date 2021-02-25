Врачи рассказали, как поступать заболевшим после первой прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/d9cff57c-77d9-11eb-920d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, заболевшие после того, как сделали первую прививку от коронавируса, могут перенести сроки второй инъекции на одну-две недели.

Об этом рассказал врач-вирусолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью «Вечерней Москве».

Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное тёплое питьё. Когда пройдёт первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку, — отметил врач.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что отсрочку второй прививки можно продлить и на больший период, если того требуют обстоятельства.

О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом, — пояснил вирусолог.

Он добавил, что пауза между двумя уколами может длиться вплоть до месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения РФ разрешило делать прививку от коронавируса людям, заболевшим ОРВИ в лёгкой форме или кишечной инфекцией, сразу после нормализации температуры тела. Также ведомство объяснило медикам, какие диагнозы не являются противопоказанием к вакцинации, но требуют особого внимания.