Врачи рассказали, как быстро восстановить эрекцию после полового акта

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Мужчины могут быстрее восстанавливать эрекцию после полового акта, если будут придерживаться здорового образа жизни, рассказал врач-сексолог Стивен Снайдер в беседе с журналом Men's Health. При этом с возрастом процесс будет занимать больше времени.

По словам специалиста, промежуток времени между оргазмом и следующей эрекцией называется рефрактерным периодом. Он может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов, а у некоторых мужчин его может и вовсе не быть, хотя причины этого до сих пор не установлены.

Врач отметил, что эрекция восстанавливается быстрее в основном в молодом возрасте, с годами на это может потребоваться больше времени. Однако переживать и обращаться к специалистам нужно, только если рефрактерный период продолжается несколько дней.

Чтобы сократить время восстановления эрекции, Снайдер рекомендует придерживаться здорового образа жизни. Хотя он отмечает, что это не гарантирует результат, так что лучше всего не зацикливаться на количестве половых актов.

В то же время сексолог Кэрол Куин добавила, что уменьшить рефрактерный период можно за счет регулярных упражнений Кегеля и выполнения техники окантовки (намеренной задержки оргазма — NEWS.ru).

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