Врачи рассказали, как безопасно отдохнуть летом

Вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артём Стрельников рассказали, какие способы отдыха наиболее безопасные в пандемию коронавируса, передаёт «КП-Новосибирск».

Они уверены, что хорошим выбором станет пляж, так как ультрафиолет от солнца убивает вирус. Кроме того, в жару вирус пропадает с лежаков в течение нескольких минут. Однако эксперты порекомендовали протирать лежак дезинфектором.

Я советовал бы всё-таки брать полотенца или пледы из дома и стелить их на песок. Песок в жару нагревается до 60 градусов, там вируса точно нет, — отметил Шестопалов.

При этом Стрельников порекомендовал приходить на пляж утром, когда там никого нет.

Эксперты отметили, что открытые бассейны более опасны с точки зрения распространения вируса из-за скопления людей. Самыми опасными являются аквапарки, так как пространство закрыто и возникают большие очереди.

Кроме того, специалисты посоветовали избегать аттракционов, так как на них также скапливаются очереди. Безопаснее всего покататься на велосипеде или электросамокате.

Человек на электросамокате или велосипедист автоматически соблюдает социальную дистанцию, так что риска подцепить вирус от других нет. Но если берёте транспортное средство в аренду, обязательно протрите ручки дезинфицирующим средством, и никакой ковид вам не будет страшен, — добавил Шестопалов.

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